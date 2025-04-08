Бывшая вице-мэр Тулуна предстанет перед судом за махинации с премиями

Бывшая исполняющая обязанности мэра Тулуна предстанет перед судом из-за злоупотребления должностными полномочиями. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР по Иркутской области, с 2019 по 2023 год женщина начисляла своим подчиненным завышенные премии, деньги полагались за выполнение особо важных и сложных задач. За пять лет она выплатила не менее одного миллиона 280 тысяч рублей.