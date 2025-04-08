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Бывшая вице-мэр Тулуна предстанет перед судом за махинации с премиями

Женщина незаконно отдала подчиненным более 1,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывшая исполняющая обязанности мэра Тулуна предстанет перед судом из-за злоупотребления должностными полномочиями. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР по Иркутской области, с 2019 по 2023 год женщина начисляла своим подчиненным завышенные премии, деньги полагались за выполнение особо важных и сложных задач. За пять лет она выплатила не менее одного миллиона 280 тысяч рублей.

— Однако позже выяснилось, что часть денег обвиняемая забирала себе, а в последующем тратила их на нужны городской администрации, а именно на организацию и проведение различных мероприятий, встреч делегаций и проверяющих комиссий, — сообщают в пресс-службе ведомств.

Отметим, это лишь версия следствия. Вину бывшей вице-мэра предстоит доказать в суде. Расследование уголовного дела на сегодняшний день завершено.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что гендиректор коммерческой организации из Иркутской области нанес ущерб лесу на сумму более 34 миллионов рублей.