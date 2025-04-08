Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У самолета Минводы — Сочи в воздухе сработал датчик столкновения

Во время рейса из Минеральных Вод в Сочи на борту пассажирского самолета авиакомпании «Азимут» сработала система предупреждения о возможном столкновении с землей.

Источник: Новая Кубань

Инцидент произошел утром 6 апреля, когда воздушное судно находилось на безопасной высоте. Как сообщили представители экипажа, они оперативно зафиксировали срабатывание датчика и доложили о ситуации.

Несмотря на активацию автоматической системы, ни в один момент полета безопасности пассажиров ничего не угрожало — высота соответствовала установленным нормам, отклонений от маршрута не было. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident, уточняя, что срабатывание могло быть вызвано техническими особенностями датчика или кратковременным сбоем, не повлиявшим на управление самолетом.

Полет завершился благополучно, посадка прошла штатно, и дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности не потребовалось.