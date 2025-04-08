У самолета Минводы — Сочи в воздухе сработал датчик столкновения

Инцидент произошел утром 6 апреля, когда воздушное судно находилось на безопасной высоте. Как сообщили представители экипажа, они оперативно зафиксировали срабатывание датчика и доложили о ситуации.



Несмотря на активацию автоматической системы, ни в один момент полета безопасности пассажиров ничего не угрожало — высота соответствовала установленным нормам, отклонений от маршрута не было. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident, уточняя, что срабатывание могло быть вызвано техническими особенностями датчика или кратковременным сбоем, не повлиявшим на управление самолетом.



Полет завершился благополучно, посадка прошла штатно, и дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности не потребовалось.