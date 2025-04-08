17-летнего студента-вандала поймали в Арзамасе

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. В конце марта 2025 года в ОМВД «Арзамасский» поступили заявления от местных жителей о порче фасадов зданий и других объектов городской инфраструктуры. В ходе проверки и анализа записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель — студент одного из средних профессиональных учебных заведений Арзамаса. Установлено, что он нанес надписи на автомобиль «Газель», городскую Доску Почёта, дорожные знаки, фасады частных домов на улице Карла Маркса, а также на информационный стенд в парке Победы.
Кроме того, при задержании выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и распивал спиртные напитки в общественном месте. За это он был привлечён к административной ответственности. В 2024 году нарушитель уже был поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Полицейские провели с юношей профилактическую беседу и разъяснили, что его действия подпадают под состав административного правонарушения. Также, поскольку несовершеннолетний совершал противоправные действия в ночное время без сопровождения взрослых, к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») был привлечён его законный представитель.
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