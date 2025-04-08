Рядом с трассой Уфа — Бирск — Янаул образовался карстовый провал

Опасное природное явление зафиксировано в Благовещенском районе Башкирии. Как сообщила в социальных сетях глава районной администрации Анна Карабанова, местные жители заметили глубокую воронку неподалеку от трассы Уфа — Бирск — Янаул.
Провал образовался в 650 метрах от дороги, ведущей в сторону Абызово, с правой стороны. По словам Карабановой, специалисты оперативно прибыли на место для осмотра. За последние сутки диаметр воронки заметно увеличился, что связано с активным движением подземных вод и возможным продолжением проседания почвы.
Чтобы предотвратить несчастные случаи, опасную зону огородили предупредительной лентой. Глава района настоятельно рекомендовала жителям Башкирии держаться подальше от этого участка во избежание риска обрушения грунта.
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