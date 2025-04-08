В Чечне умер полицейский, пострадавший при нападении на пост ДПС

ГРОЗНЫЙ, 8 апреля. /ТАСС/. Один из полицейских, пострадавших при нападении на пост ДПС в чеченском городе Ачхой-Мартане, умер. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
«По данным следствия, вечером в городе Ачхой-Мартане местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате полученных ранений один из полицейских скончался. Действия нападавшего были пресечены, ответным огнем он ликвидирован», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 7 апреля сотрудники полиции, находившиеся на посту ДПС, получили ранения при нападении мужчины с ножом в городе Ачхой-Мартан. Злоумышленник был ликвидирован. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено дело по ст. 317 УК РФ.