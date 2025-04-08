В Чечне умер полицейский, пострадавший при нападении на пост ДПС

Ранее сообщалось, что 7 апреля сотрудники полиции, находившиеся на посту ДПС, получили ранения при нападении мужчины с ножом в городе Ачхой-Мартан. Злоумышленник был ликвидирован. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено дело по ст. 317 УК РФ.