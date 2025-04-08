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Экс-подполковник ГУ МВД Прикамья осуждён за продажу персональных данных

Он передавал информацию в обмен на взятку.

Источник: Freepik

Экс-подполковник ГУ МВД по Пермскому краю осуждён за передачу персональных данных в обмен на взятку. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Преступления сразу по четырём статьям УК РФ были выявлены сотрудниками управления ФСБ по Пермскому краю. Как установили в ведомстве, начальник одного из отделов собственной безопасности краевого ГУ МВД за денежное вознаграждение собирал сведения и передавал их третьим лицам.

Мужчина получал неправомерный доступ к компьютерным данным и посылал их через мессенджер. В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело с обвинением по четырём статьям УК РФ.

В списке преступлений оказались «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Судебная коллегия по уголовным делам Четвёртого апелляционного суда признала мужчину виновным.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 137, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 286 УК РФ, и приговорён к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает УФСБ Пермского края.

Кроме того, осуждённый был уволен из МВД по отрицательным основаниям и лишён звания подполковника полиции.