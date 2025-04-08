Экс-подполковник ГУ МВД Прикамья осуждён за продажу персональных данных

Преступления сразу по четырём статьям УК РФ были выявлены сотрудниками управления ФСБ по Пермскому краю. Как установили в ведомстве, начальник одного из отделов собственной безопасности краевого ГУ МВД за денежное вознаграждение собирал сведения и передавал их третьим лицам.