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В Перми произошел первый природный пожар в новом сезоне

В Индустриальном районе Перми загорелась трава.

Источник: МЧС РФ

В Перми потушили первый в новом сезоне природный пожар. В Индустриальном районе города загорелась сухая трава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожар ликвидировали 10 огнеборцев на 100 квадратных метрах, не дав огню распространиться на ближайшие строения. Проводится проверка, виновные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, в 2024 году на территории Пермского края было ликвидировано 104 ландшафтных пожара, связанных с горением сухой травянистой растительности на общей площади 17,8 га.