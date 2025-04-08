В Перми произошел первый природный пожар в новом сезоне

В Перми потушили первый в новом сезоне природный пожар. В Индустриальном районе города загорелась сухая трава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожар ликвидировали 10 огнеборцев на 100 квадратных метрах, не дав огню распространиться на ближайшие строения. Проводится проверка, виновные лица будут привлечены к ответственности.