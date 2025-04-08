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Мужчина на «Оде» врезался в дерево и погиб на уральской трассе

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги, он умер до прибытия медиков.

Источник: vk.com

Смертельная авария случилась вечером 7 апреля на трассе под Нижним Тагилом, недалеко от села Южаково. Водитель автомобиля ИЖ-2126 («Ода») не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в деревом.

«По прибытию, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, деблокировали из автомобиля водителя и пассажира. Водитель погиб», — сообщает Центр защиты населения" Нижнего Тагила.

Пострадавшего пассажира передали сотрудникам скорой медицинской помощи, его доставили в больницу с различными травмами.