Мужчина на «Оде» врезался в дерево и погиб на уральской трассе

Смертельная авария случилась вечером 7 апреля на трассе под Нижним Тагилом, недалеко от села Южаково. Водитель автомобиля ИЖ-2126 («Ода») не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в деревом.
«По прибытию, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, деблокировали из автомобиля водителя и пассажира. Водитель погиб», — сообщает Центр защиты населения" Нижнего Тагила.
Пострадавшего пассажира передали сотрудникам скорой медицинской помощи, его доставили в больницу с различными травмами.