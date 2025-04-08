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Уфимский «Салават Юлаев» вошел в список участников КХЛ на сезон 2025/26

Уфимский «Салават Юлаев» примет участие в следующем сезоне КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги перед стартом нового спортивного года утвердил состав команд-участниц, в котором уфимский клуб «Салават Юлаев» сохранил свою позицию. Согласно данным пресс-службы КХЛ, в предстоящем чемпионате примут участие 23 клуба из четырёх стран — России, Казахстана, Беларуси и Китая.

Одновременно лига объявила о пересмотре финансовых нормативов. По итогам согласований с клубами были скорректированы параметры зарплатного фонда:

— В сезоне 2025/2026 минимальный уровень установлен на отметке 475 миллионов рублей;

— В сезоне 2026/2027 максимальный лимит увеличится до 950 миллионов рублей при минимальной планке в 525 миллионов рублей;

— На 2027/2028 год запланировано дальнейшее повышение потолка зарплат.

Эти меры призваны обеспечить конкурентный баланс в лиге и создать равные условия для всех участников соревнований.

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