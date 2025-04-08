«Не главная». Внучка экс-мэра Самары Тархова могла выполнять чужие указания

Расследование исчезновения бывшего мэра Самары Виктора Тархова продолжает обрастать новыми подробностями. Несмотря на то что тело экс-градоначальника до сих пор не найдено, следствие уверено: он убит. Главная подозреваемая — его внучка Екатерина. Однако, как отметил бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по г. Москве с общим стажем службы 23 года, криминалист Михаил Игнатов в беседе с samara.aif.ru, возможно, она в этом преступлении играла не ключевую роль. По мнению эксперта, Екатерина могла быть лишь помощником, а действия по сокрытию улик совершал и координировал кто-то более опытный — человек, точно знающий, как избавиться от тел, не оставив следов.
Не ей помогали — она помогала.
Криминалист подчёркивает: упоминаемая в СМИ версия о том, что Екатерине Тарховой помогали избавиться от тела — не совсем неверна. По его мнению, всё как раз наоборот.
«Скорее, она сама кому-то помогала, — считает эксперт. — Ей говорили, что купить: пилу, бочки, сумки, хлорку. А она просто выполняла. Ни о какой инициативе с её стороны речи не идёт. Она — на вторых ролях».
Этот вывод подтверждает и характер найденных в квартире вещей. Всё — от набора бытовой химии до ёмкостей для утилизации — говорит о тщательной подготовке. В одиночку такое продумать и реализовать в условиях стресса сложно, особенно если нет соответствующего опыта.
Организатор знал, что делает.
По словам криминалиста, действия по сокрытию тела были выполнены на таком уровне, что случайных и очевидных следов практически не осталось. А это значит, что за происходящим стоял человек с опытом — либо в криминалистике, либо в анатомии.
«Я уверен, что она расчленяла тело не одна, а может быть даже и не она сама это делала. А тот, кто понимал в анатомии. Этот человек должен был знать, как надо правильно это сделать, чтобы следов не осталось. И это у них и получилось. Она бы с этим не справилась в одиночку, это однозначно».
Аналогии с Петербургом неуместны.
На вопрос журналиста samara.aif.ru о сравнении этого случая с делом петербургского доцента, расчленившего свою возлюбленную, эксперт отметил, что это совершенно разные случаи.
«Соколов действовал один. Да, он был пожилой, но у него были силы, опыт, холодный расчёт. Но он оставил следы преступления. А здесь — профессиональный подход. И, повторюсь, Тархова — не тот человек, который мог бы всё это организовать сама».
Кто за этим стоит?
На сегодняшний день основной интригой остаётся вопрос — кто именно стоял за преступлением? Кто координировал действия Екатерины и почему она согласилась помогать? Ответы на эти и другие вопросы даст следствие. Но позиция криминалиста очевидна: Екатерина Тархова могла быть не инициатором, а лишь участником чужого плана. А это может поменять взгляд на всю историю.
Тела Виктора Тархова и его жены по-прежнему не найдены. В квартире, где проживала Екатерина, следователи обнаружили пилу, пластиковые ёмкости, перчатки, пакеты и бытовую химию. Всё это, по мнению следствия, может быть связано с попыткой расчленения и утилизации тела. Но отсутствие останков делает дело особенно сложным.
Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год. В последние годы жил непублично.