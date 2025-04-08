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«Не главная». Внучка экс-мэра Самары Тархова могла выполнять чужие указания

Следы преступления исчезли слишком чисто. Эксперт считает: за Екатериной Тарховой мог стоять тот, кто знал, как совершить убийство, не оставив ни следа.

Расследование исчезновения бывшего мэра Самары Виктора Тархова продолжает обрастать новыми подробностями. Несмотря на то что тело экс-градоначальника до сих пор не найдено, следствие уверено: он убит. Главная подозреваемая — его внучка Екатерина. Однако, как отметил бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по г. Москве с общим стажем службы 23 года, криминалист Михаил Игнатов в беседе с samara.aif.ru, возможно, она в этом преступлении играла не ключевую роль. По мнению эксперта, Екатерина могла быть лишь помощником, а действия по сокрытию улик совершал и координировал кто-то более опытный — человек, точно знающий, как избавиться от тел, не оставив следов.

Не ей помогали — она помогала.

Криминалист подчёркивает: упоминаемая в СМИ версия о том, что Екатерине Тарховой помогали избавиться от тела — не совсем неверна. По его мнению, всё как раз наоборот.

«Скорее, она сама кому-то помогала, — считает эксперт. — Ей говорили, что купить: пилу, бочки, сумки, хлорку. А она просто выполняла. Ни о какой инициативе с её стороны речи не идёт. Она — на вторых ролях».

Этот вывод подтверждает и характер найденных в квартире вещей. Всё — от набора бытовой химии до ёмкостей для утилизации — говорит о тщательной подготовке. В одиночку такое продумать и реализовать в условиях стресса сложно, особенно если нет соответствующего опыта.

Организатор знал, что делает.

По словам криминалиста, действия по сокрытию тела были выполнены на таком уровне, что случайных и очевидных следов практически не осталось. А это значит, что за происходящим стоял человек с опытом — либо в криминалистике, либо в анатомии.

«Я уверен, что она расчленяла тело не одна, а может быть даже и не она сама это делала. А тот, кто понимал в анатомии. Этот человек должен был знать, как надо правильно это сделать, чтобы следов не осталось. И это у них и получилось. Она бы с этим не справилась в одиночку, это однозначно».

Аналогии с Петербургом неуместны.

На вопрос журналиста samara.aif.ru о сравнении этого случая с делом петербургского доцента, расчленившего свою возлюбленную, эксперт отметил, что это совершенно разные случаи.

«Соколов действовал один. Да, он был пожилой, но у него были силы, опыт, холодный расчёт. Но он оставил следы преступления. А здесь — профессиональный подход. И, повторюсь, Тархова — не тот человек, который мог бы всё это организовать сама».

Кто за этим стоит?

На сегодняшний день основной интригой остаётся вопрос — кто именно стоял за преступлением? Кто координировал действия Екатерины и почему она согласилась помогать? Ответы на эти и другие вопросы даст следствие. Но позиция криминалиста очевидна: Екатерина Тархова могла быть не инициатором, а лишь участником чужого плана. А это может поменять взгляд на всю историю.

Тела Виктора Тархова и его жены по-прежнему не найдены. В квартире, где проживала Екатерина, следователи обнаружили пилу, пластиковые ёмкости, перчатки, пакеты и бытовую химию. Всё это, по мнению следствия, может быть связано с попыткой расчленения и утилизации тела. Но отсутствие останков делает дело особенно сложным.

Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год. В последние годы жил непублично.