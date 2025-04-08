«Не главная». Внучка экс-мэра Самары Тархова могла выполнять чужие указания

«Я уверен, что она расчленяла тело не одна, а может быть даже и не она сама это делала. А тот, кто понимал в анатомии. Этот человек должен был знать, как надо правильно это сделать, чтобы следов не осталось. И это у них и получилось. Она бы с этим не справилась в одиночку, это однозначно».