Натравившему ротвейлера на полуторагодовалого ребенка мужчине вынесли приговор в Тайшете

Тайшетский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью полуторагодовалой девочки. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпустил на ребенка бойцовскую собаку породы ротвейлер после ссоры с матерью ребенка. Суд назначил ему 4,5 года колонии особого режима и взыскал в пользу пострадавшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от объединенной пресс-службы судов Иркутской области, в ходе ссоры мужчина выгнал женщину за пределы своего домовладения, после чего намеренно выпустил собаку бойцовской породы, чтобы та не смогла вернуться и забрать своего ребенка. Пес проник на веранду дома и напал на полуторагодовалую девочку, нанеся ей множественные рваные раны лица и шеи.
В суде мужчина полностью признал вину. Как выяснилось, он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения общественного порядка и систематически злоупотреблял алкоголем.
Судья учел степень жестокости преступления, возраст потерпевшей и отсутствие у подсудимого положительных характеристик. Приговор еще не вступил в законную силу — стороны имеют право его обжаловать.