Натравившему ротвейлера на полуторагодовалого ребенка мужчине вынесли приговор в Тайшете

По информации от объединенной пресс-службы судов Иркутской области, в ходе ссоры мужчина выгнал женщину за пределы своего домовладения, после чего намеренно выпустил собаку бойцовской породы, чтобы та не смогла вернуться и забрать своего ребенка. Пес проник на веранду дома и напал на полуторагодовалую девочку, нанеся ей множественные рваные раны лица и шеи.