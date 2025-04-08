В Новосибирске мастер по ремонту компьютеров предстанет перед судом за мошенничество

Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя по делу о мошенничестве. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, обвиняемый разместил в интернете объявление об оказании услуг по ремонту компьютеров, на которое откликнулся 23-летний житель Первомайского района. В тот же день лже-мастер приехал в квартиру потерпевшего для осмотра компьютера, убедил его перевести ему 43 тыс. рублей для покупки видеокарты и других комплектующих, пообещав в короткий срок собрать практически новый системный блок.
В действительности же никаких комплектующих приобретать он не собирался, а получив деньги, потратил их на собственные нужды, после чего перестал выходить на связь с потерпевшим.
Аналогичным образом обвиняемый обманул ещё двоих жителей Новосибирска, после чего в феврале 2025 года он был задержан и заключён под стражу.
Свою вину обвиняемый признал в полном объёме.
Уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирца будут судить за мошенничество с продажей мебели на 5,9 млн рублей.