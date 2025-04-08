В Новосибирске мастер по ремонту компьютеров предстанет перед судом за мошенничество

По версии следствия, обвиняемый разместил в интернете объявление об оказании услуг по ремонту компьютеров, на которое откликнулся 23-летний житель Первомайского района. В тот же день лже-мастер приехал в квартиру потерпевшего для осмотра компьютера, убедил его перевести ему 43 тыс. рублей для покупки видеокарты и других комплектующих, пообещав в короткий срок собрать практически новый системный блок.