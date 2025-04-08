Директор, замы и главбух предприятия в Гродно тоннами воровали топливо и платили себе за мнимую рентабельность

А дальнейшая проверка показала еще другие «серые» схемы на предприятии. Так, установили, что уже два года 48-летний директор говорил главбуху вносить в документы изначально фиктивные сведения о финансовом состоянии организации. В итоге руководителям незаконно платили премии за якобы рентабельную работу.