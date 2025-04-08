Директор, замы и главбух предприятия в Гродно тоннами воровали топливо и платили себе за мнимую рентабельность

Сотрудниками подразделений БЭП Гродненской области выявлены системные хищения на одном из предприятий Гродно, сообщили в МВД.
Изначально проверка выявила хищения топлива на гродненском предприятии. Было установлено, что директор, его замы и водитель украли более 3,5 тысячи тонн топлива.
А дальнейшая проверка показала еще другие «серые» схемы на предприятии. Так, установили, что уже два года 48-летний директор говорил главбуху вносить в документы изначально фиктивные сведения о финансовом состоянии организации. В итоге руководителям незаконно платили премии за якобы рентабельную работу.
Ущерб превысил 180 тысяч белорусских рублей.
— Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, — прокомментировали в пресс-службе.
Также милиция сказала о штрафе до 1260 рублей за ловлю рыбы в Беларуси.
Тем временем в Минске санстанция провела проверку крупной сети после видео с тараканом в кофемашине магазина: «Это Жора — местный бариста».