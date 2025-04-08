Столб раздавил легковушку в Сормове

Как рассказали очевидцы в соцсетях, на улице Новые Пески столб раздавил легковой автомобиль. Судя по всему, до этого машина на полном ходу вылетела с дороги и протаранила опору освещения.
Редакция НИА «Нижний Новгород» отправила запрос в полицию по факту данной аварии.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Сокольском районе один человек погиб, а еще двое получили травмы. Также сообщалось, что в Городецком районе в результате столкновения двух авто пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.