Полиция задержала угонщика грузовика с улицы Спортивной в Новосибирске

В ведомстве рассказали, что 6 апреля в полицию обратился 57-летний житель улицы Спортивной. Мужчина заявил, что у него украли грузовой автомобиль «Вольво». Машина долго была припаркована в одном из дворов, при этом дверные замки были неисправны.