Полиция задержала угонщика грузовика с улицы Спортивной в Новосибирске

В Новосибирске полиция раскрыла кражу автомобиля в Ленинском районе. Сибиряк планировал продать угнанный автомобиль, однако сделать этого не смог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В ведомстве рассказали, что 6 апреля в полицию обратился 57-летний житель улицы Спортивной. Мужчина заявил, что у него украли грузовой автомобиль «Вольво». Машина долго была припаркована в одном из дворов, при этом дверные замки были неисправны.
Правоохранители просмотрели уличные камеры и выяснили маршрут грузовика. Сам автомобиль был найден на улице Часовой в Советском районе.
Также с видеокамер получили портрет предполагаемого преступника, который загрузили в систему мониторинга лиц. В результате угонщика удалось задержать в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».
Выяснилось, что грузовик угнал 32-летний житель Заельцовского района. Мужчина сознался и рассказал, что заприметил открытый автомобиль и решил его похитить, чтобы продать. Новосибирец проник в салон, соединив провода зажигания, завел грузовик. Однако продать в итоге его не смог, поэтому оставил в Советском районе.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.