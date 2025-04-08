Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске полиция разбирается в обстоятельствах жестокого избиения школьника

В омских пабликах появилось видео, на котором ребёнка пинают ногами, а происходящее снимают на телефон.

Источник: Om1 Омск

В Омске проходит проверка по факту жестокого избиения школьника. В сети распространяется видео, на котором запечатлено, как мальчика со школьным рюкзаком на спине пинает по голове и телу другой ребёнок.

По словам автора ролика, инцидент произошёл в марте, а одним из участников стал ученик 5 класса из школы № 48, расположенной на улице Иванишко. Сейчас полиция разыскивает всех участников конфликта.

«По данному факту в УМВД России по городу Омску проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и участники происшествия», — прокомментировали ситуацию Om1 Омск в полиции.