В Омске полиция разбирается в обстоятельствах жестокого избиения школьника

В Омске проходит проверка по факту жестокого избиения школьника. В сети распространяется видео, на котором запечатлено, как мальчика со школьным рюкзаком на спине пинает по голове и телу другой ребёнок.
По словам автора ролика, инцидент произошёл в марте, а одним из участников стал ученик 5 класса из школы № 48, расположенной на улице Иванишко. Сейчас полиция разыскивает всех участников конфликта.
«По данному факту в УМВД России по городу Омску проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и участники происшествия», — прокомментировали ситуацию Om1 Омск в полиции.