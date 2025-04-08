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В Калининграде иномарка сбила человека

В Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя самоката.

Источник: Янтарный край

Инцидент случился 7 апреля 2025 года в 09:40 на улице Молодой Гвардии в районе дома № 15.

По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 33-летнего водителя столкнулся с самокатом «Mi 1S». За рулём самоката находилась 16-летняя девушка, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, не спешившись.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель самоката получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.