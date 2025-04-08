Хабаровская пенсионерка отдала мошенникам 4,2 млн рублей из-за «ремонта домофона»

В Хабаровске мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, она перевела им на «безопасный счет» 4,2 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сначала женщине позвонил «сотрудник фирмы по обслуживанию домофонов», предупредил о скором ремонте и попросил назвать код из смс.
Затем ей звонили многочисленные сотрудники «государственных организаций» и «правоохранительных органов», сообщая о том, что по доверенности от ее лица некий мужчина переводит деньги террористам, и ей теперь грозит уголовное дело за государственную измену.
По словам мошенников, выход был один: перевести деньги на хранение «спецслужбам» на «безопасный счет». Преступники даже заказали женщине такси для поездок в банки.
Женщина сняла все свои сбережения и перевела мошенникам.
— Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее врач из Хабаровска перевела мошенникам 1,6 млн рублей, считая, что инвестирует деньги.