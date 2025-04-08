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Хабаровская пенсионерка отдала мошенникам 4,2 млн рублей из-за «ремонта домофона»

Злоумышленники вызвали для женщины такси для поездки в банк.

Источник: Freepik

В Хабаровске мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, она перевела им на «безопасный счет» 4,2 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сначала женщине позвонил «сотрудник фирмы по обслуживанию домофонов», предупредил о скором ремонте и попросил назвать код из смс.

Затем ей звонили многочисленные сотрудники «государственных организаций» и «правоохранительных органов», сообщая о том, что по доверенности от ее лица некий мужчина переводит деньги террористам, и ей теперь грозит уголовное дело за государственную измену.

По словам мошенников, выход был один: перевести деньги на хранение «спецслужбам» на «безопасный счет». Преступники даже заказали женщине такси для поездок в банки.

Женщина сняла все свои сбережения и перевела мошенникам.

— Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее врач из Хабаровска перевела мошенникам 1,6 млн рублей, считая, что инвестирует деньги.