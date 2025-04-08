Сотрудников Почты России избили на рабочем месте в Нижнем Новгороде

«Несчастный случай, при котором пострадали двое и более работников, является групповым. В этом случае работодатель обязан направлять извещения о случившемся. Однако в установленный законом срок это сделано не было», — говорится в сообщении. «Гострудинспекцией в Нижегородской области выясняются обстоятельства и причины происшедшего», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.