Тищенко: провезенную в Беларусь взрывчатку могли применить 9 мая

Крупнейшую в истории Беларуси партию взрывчатки — 580 килограмм подготовленного пластифицирующего вещества — перевозил фургон с молдавскими номерами.
Он ехал из Литвы в Россию — транзитом через Польшу и Беларусь. В пункте пропуска «Брест» при тщательном досмотре опасный груз нашли белорусские таможенники. Водителя задержали, возбуждено уголовное дело.
Не рыбу глушить
Эксперт отмечает, что с использованием такого большого количества взрывчатки можно было бы совершить серьезный теракт с тяжелыми последствиями.
Понятно, что не рыбу глушить ей собирались. Опять же: где гарантия того, что эту взрывчатку могли использовать не на территории Беларуси? Это подготовленная начинка для того, чтобы совершить какой-то таран. Это могло быть какое-то мероприятие — например, мы скоро будем отмечать 80-летие Победы. Применение такой машины, такого тарана через толпу или где-то в людном месте могло привести к очень тяжелым последствиям.
Он обратил внимание, что это лишь его собственная версия, а не предмет расследования уголовного дела. Вместе с тем четко прослеживается взаимосвязь — совершение теракта в день 80-й годовщины Победы, чтобы испортить праздник и напустить страху.
Тем более с учетом недавних заявлений Тимошенко (бывший премьер Украины Юлия Тимошенко — Sputnik) о том, что Запад якобы планирует завершить конфликт на Украине до конца мая. Теракт 9 мая мог это дело очень сильно испортить. А кто хочет остановить перемирие и мир? Конечно же, европейские спецслужбы.
Сговор Европы и Украины
Террористические угрозы подобного характера были, есть и будут, считает эксперт. В последние годы связь между украинскими и европейскими спецслужбами стала еще более плотной, без их участия не обходится ни один теракт.
Очень много моментов, которые наводят на мысль, что это был умышленный, подготовленный, сопровождаемый, целенаправленный процесс в сговоре между европейскими и украинскими спецслужбами.
По его словам, белорусские спецслужбы, которые выполняют задачи в том числе на внешних контурах Союзного государства, сработали на отлично. Это говорит о том, что бдительность на союзных рубежах сохраняется на высочайшем уровне.
С учетом обстановки меры контроля приходится применять более плотные и тщательные. Качество работы белорусской таможенной службы говорит о том, что этим параметрам, согласно которым идет работа по линии безопасности, можно доверять.
Польше все равно?
Тищенко заявил, что к версии о халатности польских таможенников во время провоза взрывчатки в Беларусь он склонялся бы меньше всего. По его мнению, это была тщательно спланированная операция, которая сопровождалась всеми службами по маршруту доставки.
Вот водитель уже проявил халатность в моем понимании. Почему? Потому что он взялся поставлять то, в чем не уверен. Особенно на фоне всех тех предупреждений, связанных с терактами на ранней стадии СВО и не только. Именно в этой цепочке украинские спецслужбы действовали больше и эффективнее всего. Поэтому этот перегонщик либо халатно поступил, либо он тоже в теме, но теперь нарвался на статью закона. С него не снимается ответственность.
Напомним, водитель Евгений Манько, который был за рулем фургона со взрывчаткой, рассказал, что он занимается перевозкой автомобилей из Европы в Россию и Беларусь. Микроавтобус его попросил доставить в Россию знакомый из Эстонии. При этом он утверждает, что ничего не знал о взрывчатке. Теперь задержанному в Беларуси водителю грозит 10 лет лишения свободы.