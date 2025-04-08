Тищенко: провезенную в Беларусь взрывчатку могли применить 9 мая

Вот водитель уже проявил халатность в моем понимании. Почему? Потому что он взялся поставлять то, в чем не уверен. Особенно на фоне всех тех предупреждений, связанных с терактами на ранней стадии СВО и не только. Именно в этой цепочке украинские спецслужбы действовали больше и эффективнее всего. Поэтому этот перегонщик либо халатно поступил, либо он тоже в теме, но теперь нарвался на статью закона. С него не снимается ответственность.