В Борисове ОМОН задержал подростка-стрелка с «криминальным» прошлым

В Борисове бойцы ОМОНа задержали подростка-стрелка с оружием. Об этом УСК по Минской области рассказали газете «Мiнская праўда».
Так, 22 марта во время патрулирования городских улиц на авто сотрудники ОМОНа на светофоре поравнялись с иномаркой, в которой сидели трое молодых людей. Один из пассажиров из окна легковушки стал стрелять по дорожным знакам. Бойцы ОМОНа сработали мгновенно: были задержаны водитель и пассажиры.
— В салоне авто на сиденье лежало оружие, как выяснилось — пневматический пистолет, — рассказали в ОМОНе УВД Минского облисполкома.
Проверка показала, что по дорожным знакам из пневматического пистолета Borner стрелял 17-летний борисовчанин. Он умышленно повредил два дорожных знака и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
При этом несовершеннолетний 2008 года рождения имеет проблемы с законом не в первый раз, а с 2023-го состоит на учете в комиссии и в инспекции по делам несовершеннолетних за угоны авто, был на «домашней химии»).
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