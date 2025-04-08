В Уфе разработали мобильное приложение «Цифровой имам»

Духовное управление мусульман Башкирии представило инновационный проект — мобильное приложение «Цифровой имам». Как отметил муфтий Айнур Биргалин, эта разработка позволяет верующим получать актуальную информацию о времени намазов, направлении киблы и других религиозных аспектах.
Особенностью приложения является наличие персонального кабинета, где пользователи могут совершать онлайн-пожертвования и контролировать свои взносы. По данным духовного управления, за первые две недели работы сервиса через него поступило 800 тысяч рублей благотворительных средств.
Проект реализован при участии исламского колледжа имени Марьям Султановой, о чем муфтий сообщил в своем Telegram-канале. Это первый подобный цифровой сервис для мусульман в России.
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