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В Уфе разработали мобильное приложение «Цифровой имам»

В Башкирии запустили первого цифрового имама в России.

Источник: Комсомольская правда

Духовное управление мусульман Башкирии представило инновационный проект — мобильное приложение «Цифровой имам». Как отметил муфтий Айнур Биргалин, эта разработка позволяет верующим получать актуальную информацию о времени намазов, направлении киблы и других религиозных аспектах.

Особенностью приложения является наличие персонального кабинета, где пользователи могут совершать онлайн-пожертвования и контролировать свои взносы. По данным духовного управления, за первые две недели работы сервиса через него поступило 800 тысяч рублей благотворительных средств.

Проект реализован при участии исламского колледжа имени Марьям Султановой, о чем муфтий сообщил в своем Telegram-канале. Это первый подобный цифровой сервис для мусульман в России.

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