Крымчанка порезала четыре колеса автомобиля ДПС: ее будут судить

В Красногвардейском районе Крыма местную жительницу обвиняют в повреждении патрульного автомобиля ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел 7 февраля неподалеку от села Тимошенко. На автодороге Симферополь — Красноперекопск сотрудники ДПС остановили машину. У водителя были признаки опьянения. Поэтому правоохранители начали составлять административный протокол.
Сожительница водителя в это время находилась на краю дороги.
«Обвиняемая, испытывая неприязнь к сотрудникам ДПС, используя нож, порезала четыре колесные шины автомобиля “Шкода Октавиа”, — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что сумма ущерба составил 24 тысячи рублей. Женщину задержали полицейские.
«Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд», — говорится в сообщении.