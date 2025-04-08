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Крымчанка порезала четыре колеса автомобиля ДПС: ее будут судить

Порезавшая четыре колеса автомобиля ДПС крымчанка пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Красногвардейском районе Крыма местную жительницу обвиняют в повреждении патрульного автомобиля ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 7 февраля неподалеку от села Тимошенко. На автодороге Симферополь — Красноперекопск сотрудники ДПС остановили машину. У водителя были признаки опьянения. Поэтому правоохранители начали составлять административный протокол.

Сожительница водителя в это время находилась на краю дороги.

«Обвиняемая, испытывая неприязнь к сотрудникам ДПС, используя нож, порезала четыре колесные шины автомобиля “Шкода Октавиа”, — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что сумма ущерба составил 24 тысячи рублей. Женщину задержали полицейские.

«Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд», — говорится в сообщении.