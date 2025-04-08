В Солигорске машинист крана пойдет под суд за криминальную поездку в такси

В Солигорске будут судить пассажирку, проехавшую на такси с выгодой. Подробности рассказали в УВД Минской области.
Фигуранткой уголовного дела стала 48-летняя машинист крана. Женщина ехала под утро на такси из ночного клуба, а когда таксист ненадолго вышел из авто, украла у него кошелек, присвоив 260 белорусских рублей.
Потерпевший обратился в милицию, и нечистую на руку пассажирку вскоре задержали за кражу.
Кстати, ГАИ усилит контроль за такси с 8 по 13 апреля в Беларуси.
Еще директор, замы и главбух предприятия в Гродно тоннами воровали топливо и платили себе за мнимую рентабельность.
Также милиция сказала о штрафе до 1260 рублей за ловлю рыбы в Беларуси.