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В Солигорске машинист крана пойдет под суд за криминальную поездку в такси

В Солигорске пассажирка «выручила» 260 рублей за поездку в такси, но к ней пришла милиция.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорске будут судить пассажирку, проехавшую на такси с выгодой. Подробности рассказали в УВД Минской области.

Фигуранткой уголовного дела стала 48-летняя машинист крана. Женщина ехала под утро на такси из ночного клуба, а когда таксист ненадолго вышел из авто, украла у него кошелек, присвоив 260 белорусских рублей.

Потерпевший обратился в милицию, и нечистую на руку пассажирку вскоре задержали за кражу.

Кстати, ГАИ усилит контроль за такси с 8 по 13 апреля в Беларуси.

Еще директор, замы и главбух предприятия в Гродно тоннами воровали топливо и платили себе за мнимую рентабельность.

Также милиция сказала о штрафе до 1260 рублей за ловлю рыбы в Беларуси.