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Участники бунта в колонии № 5 в Самарской области получили новые сроки

В Самарской области 15 бунтовщиков получили новые тюремные сроки.

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд рассмотрел дело о бунте в колонии № 5, которая расположена в Самарской области. В феврале 2019 года между заключенными началась потасовка. В одном из отрядов жгли матрасы, кто-то разбил окно. Тогда пострадали 17 человек. А виновными в беспорядках стали 15 человек: в 2024 году им вынесли приговор.

— Осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от пяти лет трех месяцев до 10 лет, — прокомментировали в областном суде.

Теперь апелляционное представление и жалобы рассмотрели в Самарском облсуде. Сам приговор по существу оставили без изменений, но суд решил, что необходимо изменить его в части применения статьи 72 УК РФ, которая регламентирует исчисление сроков наказаний.