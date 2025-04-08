В Уфе помогли 30-летнему мужчине, прикованному к постели после аварии, встать на ноги. Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн разработали индивидуальную программу, которая позволила пациенту улучшить здоровье. Как рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава, ДТП лишило мужчину возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя в повседневной жизни. В процессе лечения медиками применялся комплексный подход, включающий специальные упражнения лечебной физкультуры, занятия на механотерапевтическом оборудовании, передовые физиотерапевтические процедуры и регулярные сеансы массажа. Медикаментозная терапия дополнялась психологической поддержкой для всестороннего восстановления пациента. Уже через три недели интенсивной реабилитации молодой человек не только восстановил навыки ходьбы, но и смог покинуть медицинское учреждение. — Столь значительное улучшение состояния стало возможным благодаря профессиональным действиям команды нейрохирургов и реабилитологов, использовавших все доступные средства современной восстановительной медицины, — отметили в Минздраве. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.