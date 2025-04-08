Лазурный автобус сбил 12-летнего мальчика на самокате в Петербурге

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о другом ДТП, которое случилось в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе. На дороге за рулем мотоцикла оказался 16-летний подросток, а на пассажирском месте — его товарищ-сверстник. Ночная поездка закончилась в больнице, поскольку юный водитель влетел в дерево.