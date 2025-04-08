Лазурный автобус сбил 12-летнего мальчика на самокате в Петербурге

Днем 7 апреля на Санкт-Петербургском проспекте произошла дорожная авария с участием общественного транспорта — лазурный автобус наехал на 12-летнего мальчика на самокате. Это случилось на пешеходном переходе. Информацию о случившемся «Комсомольской правде в Петербурге» подтвердили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— По предварительной информации, ребенок выехал на запрещающий сигнал светофора, — уточнил перевозчик «Пассажиравтотранс».
От удара школьнику потребовалась помощь медиков. У него диагностировали травмы, после осмотра родители забрали его домой.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о другом ДТП, которое случилось в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе. На дороге за рулем мотоцикла оказался 16-летний подросток, а на пассажирском месте — его товарищ-сверстник. Ночная поездка закончилась в больнице, поскольку юный водитель влетел в дерево.