В Лиде белорус заявил в милицию о пропаже из чайника

Так, в конце марта в милицию обратился горожанин, заявивший о пропаже накоплений. Выяснилось, что деньги — более 6 тысяч белорусских рублей, мужчина хранил на кухне в чайнике. Его друг, который периодически к нему захаживал, догадывался об этом тайнике. Поэтому, очередной раз, когда мужчины выпивали вместе, 34-летний фигурант уличил момент, опустошил чайник и ушел.