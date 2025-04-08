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В Лиде белорус заявил в милицию о пропаже из чайника

Житель Лиды заявил в милицию на друга, опустошившего его чайник.

Источник: Комсомольская правда

В Лиде милиция искала вора, который опустошил чайник. Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, в конце марта в милицию обратился горожанин, заявивший о пропаже накоплений. Выяснилось, что деньги — более 6 тысяч белорусских рублей, мужчина хранил на кухне в чайнике. Его друг, который периодически к нему захаживал, догадывался об этом тайнике. Поэтому, очередной раз, когда мужчины выпивали вместе, 34-летний фигурант уличил момент, опустошил чайник и ушел.

Большую часть похищенного правоохранители изъяли у подозреваемого. Лидчанина будут судить за кражу, ему грозит до трех лет тюрьмы.

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