В Лиде белорус заявил в милицию о пропаже из чайника

В Лиде милиция искала вора, который опустошил чайник. Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, в конце марта в милицию обратился горожанин, заявивший о пропаже накоплений. Выяснилось, что деньги — более 6 тысяч белорусских рублей, мужчина хранил на кухне в чайнике. Его друг, который периодически к нему захаживал, догадывался об этом тайнике. Поэтому, очередной раз, когда мужчины выпивали вместе, 34-летний фигурант уличил момент, опустошил чайник и ушел.
Большую часть похищенного правоохранители изъяли у подозреваемого. Лидчанина будут судить за кражу, ему грозит до трех лет тюрьмы.
Еще в Солигорске машинист крана пойдет под суд за криминальную поездку в такси.
Кроме того, директор, его замы и главбух предприятия в Гродно тоннами воровали топливо и платили себе за мнимую рентабельность.
А БЖД сообщила о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги: «Работают пять расчетов МЧС».