В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку

САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону.
Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что в одной из школ Самары восьмиклассница распылила перцовый баллончик, учащиеся начали задыхаться.
«Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей проводится проверка. По предварительным данным, произошел конфликт между девочкой и мальчиками из-за некорректного общения в сети интернет», — сказали в ведомстве, комментируя данные о распыленном баллончике.
В школу выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и руководство территориального отдела полиции.
В региональном минздраве на запрос РИА Новости о пострадавших не ответили.