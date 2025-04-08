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В Самаре после распыления перцового баллончика в школе начали проверку

Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в школе Самары.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Полиция начала проверку после распыления перцового баллончика в одной из школ Самары, сообщили в ГУМВД России по региону.

Ранее в местных Telegram-каналах сообщалось, что в одной из школ Самары восьмиклассница распылила перцовый баллончик, учащиеся начали задыхаться.

«Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей проводится проверка. По предварительным данным, произошел конфликт между девочкой и мальчиками из-за некорректного общения в сети интернет», — сказали в ведомстве, комментируя данные о распыленном баллончике.

В школу выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и руководство территориального отдела полиции.

В региональном минздраве на запрос РИА Новости о пострадавших не ответили.