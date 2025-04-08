Женщина в Казани заказала убийство секс-работницы и взяла на воспитание ее дочь

Одну из подозреваемых арестовали. Во время допроса девушка призналась, что в 2019 году также была причастна к убийству другой сотрудницы, которая хотела рассказать полиции о деятельности их подпольного борделя. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Поиски второй подозреваемой продолжаются.