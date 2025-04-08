В Приморье мужчина госпитализирован после нападения дикого зверя

В Кавалеровском районе произошло нападение медведя на человека. Как сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья», в дежурную часть МО МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о нападении дикого животного на 29-летнего мужчину в лесу возле села Высокогорск. Пострадавшего доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку по данному происшествию. Сотрудники осмотрели место нападения, но медведя в данном районе не нашли.
Для поисков медведя в глубинку выехала группа специалистов, включая полицейских, сотрудников охотнадзора и представителей департамента по охране животного мира. Все заинтересованные службы были уведомлены о случившемся.
Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, участковые проводят беседы с охотниками и местными жителями, предупреждая их о том, что выход в опасные участки леса может привести к несчастным случаям.