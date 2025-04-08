Под Новосибирском директора Дома культуры уличили в госизмене

Сотрудники спецслужб обнаружили подозрительную активность на стадии подготовки, не дав подозреваемому реализовать свои намерения. Однако ему было вынесено предупреждение. В случае повторных попыток связи с экстремистами будет возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей пожизненное лишение свободы за государственную измену.