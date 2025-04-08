Под Новосибирском директора Дома культуры уличили в госизмене

Его подозревают в совершении преступления, которое может быть квалифицировано как государственная измена. Об этом сообщила ФСБ Новосибирской области, пишет atas.info.
По данным ведомства, директор Дома культуры установил контакт в социальных сетях с представителями украинской экстремистской организации «Легион Свобода России»*, признанной террористической организацией в России. В ходе переписки он предложил передавать информацию о расположении оборонных объектов Новосибирской области.
Сотрудники спецслужб обнаружили подозрительную активность на стадии подготовки, не дав подозреваемому реализовать свои намерения. Однако ему было вынесено предупреждение. В случае повторных попыток связи с экстремистами будет возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей пожизненное лишение свободы за государственную измену.
Представители силовых структур отметили, что оперативные действия предотвратили утечку информации стратегического значения.
«Легион Свобода России»* — организация признана экстремистской и террористической, запрещена в России.