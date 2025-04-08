Бросили железку в лицо: омская школьница ослепла на 98%

В августе 2024 года 11-летняя омичка почти полностью лишилась зрения на детской площадке. Сверстник подобрал с земли ржавое железо и бросил его в лицо оппонентке. Ребенку пришлось заменить хрусталик, однако восстановить здоровье не удалось. Деталями ЧП, которое произошло на улице Крупской, поделились в УМВД региона с Om1.
«В связи с недостижением подростком возраста привлечения к уголовной ответственности принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Мальчик был поставлен на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудниками полиции с подучетным проведен комплекс профилактических мероприятий», — рассказали в правоохранительных органах.
Родителям травмированного ребенка объяснили, как действовать в сложившейся ситуации. Решить вопрос о компенсации причиненного вреда здоровью можно через суд.
Другие подробности инцидента озвучили в телеграм-канале Mash Siberia.
«По словам мамы, девочка даже не участвовала в конфликте и просто была рядом. Пострадавшая сразу позвонила родителям, сказала, что ничего не видит. В больнице она провела 10 дней, потом отправилась в Новосибирск на операцию по замене хрусталика и лазерную коррекцию. Вернуть зрение не удалось, глаз видит всего на 2%», — сказано в сообщении.
Теперь ребенку противопоказан активный отдых. В паблике mash_siberia добавили: несмотря на тяжелые последствия травмы, родители виновного мальчика не принесли извинение семье пострадавшей.
Читатели мессенджера активно комментируют случившееся.
«Неужели родители мальчика не осознали, что натворил их ребенок. Он не просто травмировал девочку, а нанес тяжкий вред здоровью на всю ее последующую жизнь. 2% зрения — это ничто, глаз не видит. Извинений родителей мальчика здесь явно будет недостаточно», — выразила мнение подписчица Людмила Киселева.
«Вот оно, равнодушие взрослых, потом удивляемся, почему такие подростки сейчас? Безнаказанность…», — возмутилась комментатор Оксана.
Ранее «КП Омск» рассказала, что 12-летняя школьница получила компрессионный перелом позвоночника, катаясь на лыжах.