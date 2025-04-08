Бросили железку в лицо: омская школьница ослепла на 98%

«По словам мамы, девочка даже не участвовала в конфликте и просто была рядом. Пострадавшая сразу позвонила родителям, сказала, что ничего не видит. В больнице она провела 10 дней, потом отправилась в Новосибирск на операцию по замене хрусталика и лазерную коррекцию. Вернуть зрение не удалось, глаз видит всего на 2%», — сказано в сообщении.