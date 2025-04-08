На Башкирию обрушатся грозы

В Башкирии прогнозируются сильный ветер, грозы и туман. Об этом предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, в регионе ожидается порывистый ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с. Также жителей Башкирии предупреждают о дождях и грозах, а туман на дорогах станет причиной ухудшения видимости до 500 метров и менее.
— Температура воздуха ночью +5°, +10° по северу до 0, днем +10°, +15°, по югу до +20°, — говорится в сообщении МЧС.
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