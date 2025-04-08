«Э, Ержан, салам алейкум!» В Петербурге силовики начали утро с 30 обысков

По оперативным данным, в начале прошлого года двое уроженцев Закавказья 36 и 40 лет создали две связанные между собой ОПГ, которые специализировались на аферах с выплатами по ОСАГО. Преступники приобретали подержанные «БМВ Х5», «Порше», «Лэнд Роверы», «Мерседесы» с прицелом на недешёвый ремонт и устраивали аварии.