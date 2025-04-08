«Э, Ержан, салам алейкум!» В Петербурге силовики начали утро с 30 обысков

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ранним утром 8 апреля обыски прошли по тридцати адресам. Оперативники уголовного розыска вместе со следователями и при поддержке Росгвардии искали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования.
По оперативным данным, в начале прошлого года двое уроженцев Закавказья 36 и 40 лет создали две связанные между собой ОПГ, которые специализировались на аферах с выплатами по ОСАГО. Преступники приобретали подержанные «БМВ Х5», «Порше», «Лэнд Роверы», «Мерседесы» с прицелом на недешёвый ремонт и устраивали аварии.
«Для этого мошенники нанимали владельца “Газели”, который и выступал в качестве “битка” для премиальной, но постаревшей иномарки. После этого виновник аварии вызывал ГАИ для оформления ДТП, а злоумышленники получали право на страховую выплату по ОСАГО по максимуму — 400 тысяч рублей», — рассказали в главке.
По данным уголовного розыска, в минувшем году были подстроены двадцать аварий, которые позволили мошенникам получить не меньше 8 миллионов рублей страховых выплат. При этом некоторые машины использовали в подставах неоднократно.
Для проведения процессуальных действий в СК доставили 29 человек, в том числе двух предполагаемых организаторов. В главке показали, как заходили в их квартиры: с кувалдами, «добрым утром» и «э, Ержан, салам алейкум!».
В Следственном комитете сообщили, что первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу возбудило дело о мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере. По данным ведомства, одна из лукавых аварий произошла на проспекте Просвещения 18 сентября прошлого года. «Жертвой» стал «Мерседес». Все эпизоды преступной деятельности продолжают устанавливать.