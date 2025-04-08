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Краснодар, Сочи и Анапа лидируют по числу ДТП на Кубани

С января по март на территории Краснодарского края произошло 1041 дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным ГИБДД, в результате этих аварий погибли 160 человек и ещё 1274 получили травмы различной степени тяжести.

По данным статистики, 73 аварии произошли по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате этих ДТП погибли 23 человека и получили травмы 102 человека.

Также зафиксировано 131 происшествие с участием мотоциклистов и водителей мопедов, в которых погибли 14 человек и получили травмы 135 человек.

Наибольшее количество аварий произошло в крупных городах региона. Лидером по числу ДТП стал Краснодар, где произошло 160 аварий, в том числе 10 со смертельным исходом. В Сочи произошло 127 аварий, в которых погибли 11 человек, а в Анапе зарегистрировано 53 аварии, в которых погибли 7 человек.

Для сравнения, в 2024 году на территории края произошло 6155 аварий, в которых погибли 789 человек, уточнили в пресс-службе ГИБДД Кубани.