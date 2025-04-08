Краснодар, Сочи и Анапа лидируют по числу ДТП на Кубани

Наибольшее количество аварий произошло в крупных городах региона. Лидером по числу ДТП стал Краснодар, где произошло 160 аварий, в том числе 10 со смертельным исходом. В Сочи произошло 127 аварий, в которых погибли 11 человек, а в Анапе зарегистрировано 53 аварии, в которых погибли 7 человек.