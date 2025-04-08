ОМОН задержал минчанина, уволившегося с работы. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД при силовой поддержке ОМОН был задержан с поличным 44-летний житель Минска, который работал закладчиком на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков.
Удалось установить, что фигурант ранее покупал в указанном наркшопе запрещенные вещества для собственного употребления. Но в скором времени он уволился с основного места работы и принял решение стать закладчиком. По заданию куратора минчанин забирал оптовые партии опасных веществ, фасовал их на мелкие, раскладывал по тайникам в лесах.
В милиции отметили, что в квартире фигуранта были найдены свертки с опасным веществом, а в сделанных им тайниках — закладки. Общий вес изъятого оказался примерно 20 граммов. В отношении задержанного заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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