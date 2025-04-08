ОМОН задержал минчанина, уволившегося с работы

Удалось установить, что фигурант ранее покупал в указанном наркшопе запрещенные вещества для собственного употребления. Но в скором времени он уволился с основного места работы и принял решение стать закладчиком. По заданию куратора минчанин забирал оптовые партии опасных веществ, фасовал их на мелкие, раскладывал по тайникам в лесах.