Правозащитники раскрыли данные о рекорде по смертным казням

Государства, в которых разрешена смертная казнь, в 2024 году приблизились к рекорду по количеству приведенных к исполнению смертных приговоров. Отчет правозащитников о том, в каких странах чаще всего казнят преступников, каким образом их лишают жизни и за что, попал в распоряжение RTVI.