Правозащитники раскрыли данные о рекорде по смертным казням

В каких странах действует высшая мера наказания
Согласно докладу правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году смертные приговоры привели в исполнение в 15 государствах, казням подверглись 1 518 человек. Этот показатель стал рекордным с 2015 года, когда были казнены 1 634 человека.
В тройку стран, где чаще всего людей приговаривают к высшей мере наказания и исполняют приговор, входят Иран, Ирак и Саудовская Аравия. Правозащитники отмечают, что в ряде государств, где предусмотрены казни, стараются не исполнять смертные приговоры, тогда как на Ближнем Востоке, напротив, растет количество казненных.
«Иран, Ирак и Саудовская Аравия несут ответственность за рост числа казней во всём мире», — цитирует RTVI отчет правозащитников. На эти три страны пришлось 1 380 экзекуций. В Иране привели в исполнение 972 смертных приговора, в Саудовской Аравии — 345, в Ираке — 64.
На четвертом месте в рейтинге стран по осуществленным казням — Йемен. В прошлом году в этой стране казнили 38 человек. На пятом месте — Сомали — 34 казненных.
В США в 2024 году привели в исполнение 25 смертных приговоров. Казни применили к преступникам в четырех штатах.
Правозащитники Amnesty International упрекают действующего американского президента Дональда Трампа в распространении утверждения о том, что высшая мера наказания — это преграда между гражданами и «жестокими насильниками, убийцами и монстрами». «Его дегуманизирующие высказывания продвигали ложное представление о том, что смертная казнь оказывает уникальное сдерживающее воздействие на преступность», — приводит RTVI цитату из отчета Amnesty International.
В качестве положительного примера правозащитники приводят Джо Байдена. Он, когда занимал пост американского лидера, отменил 93% смертных приговоров, вынесенных федеральными судами в США.
В число стран со значительным количеством приведенных в исполнение казней, кроме вышеперечисленных, также входят Египет (13), Сингапур (9), Кувейт (6) и Оман (3).
Правозащитники не имеют данных по казненным в Китае, Афганистане, Северной Корее, Сирии и Вьетнаме. Известно, что в этих странах активно применяют высшую меру наказания. В КНР, как предполагают в Amnesty International, приводятся в исполнение тысячи приговоров ежегодно.
Способы приведения смертных приговоров в исполнение
Повешение — самый распространенный вариант казни в мире. Этот способ лишения жизни заключенных используют в Египте, Иране, Ираке, Кувейте, Сингапуре и Сирии.
В Китае, КНДР, Омане, Сомали, Йемене, Афганистане преступников подвергают расстрелу. Ранее в Афганистане практиковалась казнь с забиванием камнями. В 2021 году власти страны официально заявляли, что это наказание предусмотрено за внебрачные связи по обоюдному согласию.
В Китае, Вьетнаме и США могут применяться инъекции смертельными растворами. В Штатах могут лишать жизни преступников через удушение газообразным азотом. В Саудовской Аравии приводят в исполнение смертный приговор, обезглавливая заключенного.
За какие преступления приговаривают к смертной казни
Согласно общей статистике, более 40% смертных приговоров в 2024 году в мире было вынесено за преступления, связанные с наркотиками. В Иране 52% казненных являлись распространителями наркосодержащих веществ. В Саудовской Аравии на наркоторговцев и наркораспространителей приходится 35% смертных приговоров. За реализацию наркотиков также приговаривают к смерти в Китае, Иране, Сингапуре и, вероятно, во Вьетнаме, передает RTVI.
В Пакистане казнят за преступления против религии, в том числе за «богохульство» и «вероотступничество». В Йемене высшая мера полагается за сексуальные связи между людьми без вступления в брак. В Бангладеше, Египте, Индии, Иране, Кувейте, Саудовской Аравии, Йемене смертный приговор выносят за изнасилование.
«Государственная измена», подрыв национальной безопасности, шпионаж, терроризм, участие в вооруженном мятеже грозят казнью в Иране, Саудовской Аравии и Йемене. В Китае и Вьетнаме к смертной казни приговаривают за взятки и коррупцию.
Правозащитники свидетельствуют, что в ряде стран смертный приговор выносят людям, показания которых «выбивались пытками». У некоторых заключенных есть психические или интеллектуальные отклонения, но это не берут во внимание суды. В Иране и Сомали зафиксировали приговоры к высшей мере заключенным, которые преступили закон до достижения совершеннолетия.
В ряде стран приговоры о казни не спешат приводить в исполнение. В Нигерии в 2024 году не исполнили 186 приговоров, в Бангладеш — 165, в Индии — 139, в Пакистане — 117, в Японии — 3, в Белоруссии — 1.