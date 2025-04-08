Мужчина умер в скорой: подробности ДТП на окружной, где столкнулись Renault и УАЗ

В ДТП на Южном обходе пострадала женщина, мужчина умер в машине скорой помощи. Об этом «Клопс» сообщили в ГО и ЧС Калининграда.
Как стало известно, военные на жёсткой сцепке тащили уазик- «буханку». В какой-то момент он отцепился и выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Duster. Во внедорожнике ехали мужчина и женщина. Из разбитого авто их достали спасатели. Мужчина скончался в машине скорой помощи, его спутницу увезли в больницу с травмами.
По данным источника в экстренных службах региона, мужчина и женщина — жители одного из посёлков Гурьевского района. Погибшему было 68 лет, супруге — 72 года. Пострадавшую госпитализировали в Калининградскую областную клиническую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.
В пресс-службе Балтфлота от комментариев воздержались.
Утром 8 апреля на окружной столкнулись УАЗ и внедорожник Renault Duster. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия работали две бригады скорой.