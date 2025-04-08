Мужчина умер в скорой: подробности ДТП на окружной, где столкнулись Renault и УАЗ

Как стало известно, военные на жёсткой сцепке тащили уазик- «буханку». В какой-то момент он отцепился и выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Duster. Во внедорожнике ехали мужчина и женщина. Из разбитого авто их достали спасатели. Мужчина скончался в машине скорой помощи, его спутницу увезли в больницу с травмами.