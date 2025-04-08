Рассмотрение дела Виталия Кушнарева начнется 21 апреля

Виталия Кушнарева будут судить за получение взятки и незаконное хранение оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст. 222 УК РФ). Чиновника задержали 24 ноября 2024 года при незаконном получении 27 млн руб. Впоследствии выяснилось, что это была первая часть взятки, общая сумма которой должна была составить 93 млн руб. В ходе следствия при обыске в доме у чиновника обнаружили незарегистрированные Colt и ружье.
Господин Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области в 2014—2016, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в этом году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс.