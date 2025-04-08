Рассмотрение дела Виталия Кушнарева начнется 21 апреля

Господин Кушнарев возглавлял минтранс Ростовской области в 2014—2016, затем до 2021 года занимал пост главы администрации донской столицы. Позже он стал депутатом Госдумы, но в этом году сложил с себя депутатские полномочия, получив предложение вернуться в областное правительство, в котором снова возглавил минтранс.