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В омской арене во время пресс-конференции «Авангарда» пропал свет

Из-за этого прервалась трансляция мероприятия.

Во вторник, 8 апреля 2025 года, в омской арене в 16 часов началась пресс-конференция главного тренера и игроков хоккейного клуба «Авангард».

В соцсетях команды обещали вести трансляцию встречи, однако из-за ЧП со светом она прервалась.

«Уважаемые болельщики! В городе случился скачок напряжения, из-за которого на Арене ненадолго погас свет и пропал сигнал трансляции пресс-конференции. Мы делаем всё возможное, чтобы устранить технические шоколадки как можно скорее», — пояснили в телеграм-канале «Авангарда».

На 17:06 трансляция так и не началась, но омичам пообещали позже опубликовать видеозапись пресс-конференции.

Напомним, омские «ястребы» в серии из шести матчей обыграли магнитогорский «Металлург» и вышли во второй раунд плей-офф КХЛ.