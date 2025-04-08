В омской арене во время пресс-конференции «Авангарда» пропал свет

Во вторник, 8 апреля 2025 года, в омской арене в 16 часов началась пресс-конференция главного тренера и игроков хоккейного клуба «Авангард».
В соцсетях команды обещали вести трансляцию встречи, однако из-за ЧП со светом она прервалась.
«Уважаемые болельщики! В городе случился скачок напряжения, из-за которого на Арене ненадолго погас свет и пропал сигнал трансляции пресс-конференции. Мы делаем всё возможное, чтобы устранить технические шоколадки как можно скорее», — пояснили в телеграм-канале «Авангарда».
На 17:06 трансляция так и не началась, но омичам пообещали позже опубликовать видеозапись пресс-конференции.
Напомним, омские «ястребы» в серии из шести матчей обыграли магнитогорский «Металлург» и вышли во второй раунд плей-офф КХЛ.