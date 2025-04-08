В омской арене во время пресс-конференции «Авангарда» пропал свет

«Уважаемые болельщики! В городе случился скачок напряжения, из-за которого на Арене ненадолго погас свет и пропал сигнал трансляции пресс-конференции. Мы делаем всё возможное, чтобы устранить технические шоколадки как можно скорее», — пояснили в телеграм-канале «Авангарда».