В Ростове на Немировича-Данченко ликвидировали огонь

Сообщение о возгорании поступило в 12:35. На место незамедлительно выехали десять пожарных на пяти единицах техники. И уже в 12:46 открытое горение удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров. А в 13:27 сообщили о полной ликвидации.