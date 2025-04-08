В Ростове на Немировича-Данченко ликвидировали огонь

На Немировича-Данченко, 78 днем во вторник, 8 апреля, произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Сообщение о возгорании поступило в 12:35. На место незамедлительно выехали десять пожарных на пяти единицах техники. И уже в 12:46 открытое горение удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров. А в 13:27 сообщили о полной ликвидации.
Как уточнили в ведомстве, никто из людей не пострадал. В самой квартире следов разрушений нет. Причину пожара установят дознаватели.