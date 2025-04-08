Более 50 кг наркотиков изъяли у мужчины в Алматы

У мужчины были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. В ходе обыска по месту его проживания были найдены еще 50 кг 200 гр. гашиша и 700 гр. мефедрона, а также упаковочные материалы, электронные весы и другие приспособления, вероятно, использовавшиеся для сбыта наркотиков.