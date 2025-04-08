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Более 50 кг наркотиков изъяли у мужчины в Алматы

Алматы. 8 апреля. КазТАГ — В Алматы задержан подозреваемый, у которого изъяли крупную партию наркотиков, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

Источник: Официальный интернет-ресурс МВД РК

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы совместно с патрульными полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, у которого изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ», — говорится в сообщении.

У мужчины были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. В ходе обыска по месту его проживания были найдены еще 50 кг 200 гр. гашиша и 700 гр. мефедрона, а также упаковочные материалы, электронные весы и другие приспособления, вероятно, использовавшиеся для сбыта наркотиков.

«Это одна из крупных партий, изъятых в этом году. Полицейские продолжают планомерную работу по пресечению каналов распространения наркотиков. Мы отслеживаем каждую попытку наладить сеть сбыта, особенно с использованием мессенджеров и даркнета. По каждому факту принимаются меры без промедлений», — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 297 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК РК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, досудебное расследование продолжается.