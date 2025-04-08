Более 50 кг наркотиков изъяли у мужчины в Алматы

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы совместно с патрульными полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, у которого изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ», — говорится в сообщении.
У мужчины были обнаружены свертки с порошкообразным веществом. В ходе обыска по месту его проживания были найдены еще 50 кг 200 гр. гашиша и 700 гр. мефедрона, а также упаковочные материалы, электронные весы и другие приспособления, вероятно, использовавшиеся для сбыта наркотиков.
«Это одна из крупных партий, изъятых в этом году. Полицейские продолжают планомерную работу по пресечению каналов распространения наркотиков. Мы отслеживаем каждую попытку наладить сеть сбыта, особенно с использованием мессенджеров и даркнета. По каждому факту принимаются меры без промедлений», — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 297 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК РК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, досудебное расследование продолжается.