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Мужчину, который напал на школьниц в Уфе, осудили на три года

Он проведет их колонии строгого режима.

Жителю Уфы, который в феврале этого года напал на трех восьмиклассниц на улице Зорге, вынесли приговор. Как сообщили в Следственном комитете Башкирии, суд признал его виновным в нарушении неприкосновенности жилища и применении насилия в отношении представителя власти.

В тот день в подъезде одного из домов пьяный мужчина увидел выходившую из квартиры 15-летнюю девушку и втолкнул ее обратно. Он зашел внутрь, где были еще две 14-летние школьницы. Они попытались выгнать его обратно, но он ударил их. Нападавшего спугнули услышавшие шум соседи.

Когда его задерживали полицейские, он оказал сопротивление и ударил одного из них.

«Осужденный признал вину в совершенных преступлениях. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировали в СК.