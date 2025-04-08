Мужчину, который напал на школьниц в Уфе, осудили на три года

В тот день в подъезде одного из домов пьяный мужчина увидел выходившую из квартиры 15-летнюю девушку и втолкнул ее обратно. Он зашел внутрь, где были еще две 14-летние школьницы. Они попытались выгнать его обратно, но он ударил их. Нападавшего спугнули услышавшие шум соседи.