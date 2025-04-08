Завершены поиски двух 6-летних мальчиков, пропавших в Петербурге во время прогулки

Вечером 7 апреля петербурженка вышла во двор дома в Невском районе вместе со своим шестилетним сыном и его ровесником — ребенком знакомой. Мальчики катались на велосипеде, а женщина присела на скамейку и отвлеклась. После этого она обнаружила, что детей нигде поблизости нет. Взволнованная горожанка бросилась искать малолетних, но их нигде не было. В итоге пришлось обратиться за помощью к правоохранителям. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.