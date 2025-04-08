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Завершены поиски двух 6-летних мальчиков, пропавших в Петербурге во время прогулки

Малолетних из Северной столицы вернули родителям.

Вечером 7 апреля петербурженка вышла во двор дома в Невском районе вместе со своим шестилетним сыном и его ровесником — ребенком знакомой. Мальчики катались на велосипеде, а женщина присела на скамейку и отвлеклась. После этого она обнаружила, что детей нигде поблизости нет. Взволнованная горожанка бросилась искать малолетних, но их нигде не было. В итоге пришлось обратиться за помощью к правоохранителям. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

— Наряд Росгвардии нашел мальчиков в одном из соседних дворов, на детской площадке, — говорится в сообщении.

Когда дети узнали, что их родители позвали на помощь правоохранителей, то сильно испугались. Чтобы их немного успокоить, росгвардейцы решили разрядить обстановку. Они разрешили им посидеть на водительском месте служебной машины, а также включить рацию и проблесковые маячки.

После этого велосипеды погрузили в багажник. Ребят отвезли домой, где их ждали родители.