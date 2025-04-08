Фигурантка покушения на Аксенова подтвердила вину в суде

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы РК. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Позже к преступной группе примкнул еще один человек. Он хранил элементы для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.