Фигурантка покушения на Аксенова подтвердила вину в суде

«Сегодня суд приступил к первому заседанию по рассмотрению дела по существу в отношении Оксаны Ш. Она признала вину. Заседание продолжается», — рассказали в пресс-службе.
В феврале этого года в Южный окружной военный суд направлено уголовное дело о покушении на Сергея Аксенова. Обвиняемыми проходят три человека.
По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы РК. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Позже к преступной группе примкнул еще один человек. Он хранил элементы для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.