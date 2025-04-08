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Фигурантка покушения на Аксенова подтвердила вину в суде

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. Оксана Ш., одна из трех обвиняемых по делу о покушении на главу Республики Крым Сергея Аксенова, признала свою вину в ходе первого слушания в Южном окружном военном суде. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня суд приступил к первому заседанию по рассмотрению дела по существу в отношении Оксаны Ш. Она признала вину. Заседание продолжается», — рассказали в пресс-службе.

В феврале этого года в Южный окружной военный суд направлено уголовное дело о покушении на Сергея Аксенова. Обвиняемыми проходят три человека.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы РК. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Позже к преступной группе примкнул еще один человек. Он хранил элементы для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.