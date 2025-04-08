На трассе в Красноярском крае перевернулся бензовоз с 40 кубами топлива

На трассе Богучаны — Манзя перевернулся бензовоз, в аварии погиб водитель. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
По предварительным данным, всё произошло 8 апреля около 13:40. Водитель автомобиля «Шакман» ехал со стороны Богучан в направлении посёлка Ангарский. На 14-м километре трассы он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в правый кювет.
Удар оказался смертельным — мужчина скончался до приезда скорой помощи. По информации полиции, он не был пристёгнут ремнём безопасности.
Из перевернувшейся цистерны вылилось около 40 кубических метров дизельного топлива. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства аварии уточняются. В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и использовать ремни безопасности.