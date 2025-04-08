В Ростове осудили бойца запрещенного батальона «Айдар»

В сообщении отмечается, что Косолап мог сообщить властям об участии в организации и избежать уголовной ответственности, однако не сделал этого. Сотрудники правоохранительных органов узнали о причастности Косолапа к деятельности «Айдара» (организация признана террористической в РФ и запрещена) октябре 2023 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для участия в нем (ч. 2 ст. 205.4; ст. 205.3 УК РФ).