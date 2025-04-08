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Водитель туристического автобуса в Петербурге заметил у Невы гранату

У спуска к Неве напротив Университетской набережной, 17, обнаружили гранату. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга и Ленобласти.

Источник: пресс-служба Росгвардии Петербурга и Ленобласти

Водитель туристического автобуса во время ожидания туристов, заметил предмет, похожий на гранату. После этого он сразу позвонил в правоохранительные органы.

Дежурная группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии сразу же приехала на место. Осмотрев данный предмет, они установили, что это пустой корпус гранаты Ф-1, который не опасен. Его изъяли для дальнейшей утилизации.

В феврале на Морской набережной нашли «взрывное устройство» из фонарей и изоленты. Росгвардейцы также осмотрели данный предмет и установили, что он не представляет опасности.