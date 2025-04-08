В Академическом водитель грузовика Volvo уснул за рулем и протаранил три машины

Утром 8 апреля произошло ДТП на улице Академика Ландау. Водитель грузовика Volvo уснул за рулем и столкнулся с тремя авто. В результате он зацепил два тягача и Toyota. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Как уточняется, обошлось без пострадавших.
— За рулем грузовика находился 33-летний мужчина с шестнадцатилетним стажем вождения. За время своей автомобильной карьеры он был привлечен к административной ответственности 12 раз. Водитель сообщил, что уснул за рулем, — сообщает ведомство.
На месте ДТП были составлены протоколы. Автоинспекторы выяснят, как соблюдался режим труда и отдыха водителя. Они установят, как прошла комиссия перед выпуском водителя на линию.